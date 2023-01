Limena. Proiettile della seconda guerra mondiale rimosso dal percorso vita: sarà fatto brillare in una cava

LIMENA - Questa mattina, 19 gennaio, l'esercito ha rimosso il proiettile trovato lungo via Matteotti a Limena. Un ordigno che probabilmente risale alla seconda guerra mondiale. Sarà portato in una cava a Curtarolo per farlo brillare, dopo di che il percorso vita potrà essere riaperto.

L'ordigno

Il proiettile è stato trovato lo scorso 2 gennaio da un uomo che stava andando a funghi. Lo ha subito segnalato alle autorità e il sindaco ha emesso un'ordinanza per chiudere temporaneamente il percorso vita, per questioni di sicurezza. La strada è stata transennata ma più di qualche furbetto negli ultimi giorni ha pensato bene di ignorare il divieto. E sono scattate le multe.