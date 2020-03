PADOVA - I prodotti di eccellenza della Provincia arrivano direttamente a domicilio. L’iniziativa è stata lanciata dalla Camera di Commercio e coinvolge diverse aziende agricole padovane. Basta andare sul sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/ e da lì ordinare le tipicità fresche della terra, ma anche prelibatezze e piatti della tradizione, certificati e garantiti. La consegna avverrà a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Governo al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Inoltre, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto sarà consegnata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.



La Camera di Commercio offre questo servizio grazie alla collaborazione delle sue associazioni: al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde). “Stiamo lavorando costantemente per fornire un servizio utile a cittadini e agricoltori, con particolare attenzione ai più fragili e a rischio come gli anziani - sottolinea il presidente di Cia Padova, Roberto Betto -. Rafforziamo così un legame importante tra i produttori agricoli e le famiglie”.



Al progetto hanno aderito fino ad ora sei imprese: Società agricola Semplice Veronese, Cinto Euganeo, vini sfusi e in bottiglia (aziendaveronese@libero.it); Azienda agricola L'orto di Bagnoli, Bagnoli di Sopra (Girotto Emanuela lortodibagnoli@gmail.com), prodotti ortofrutticoli di stagione; Azienda agricola Corte Assunta, Correzzola (Carla Favarin, carlafavarin@live.it), farina di grano antico, pane, pasta, grissini, biscotti, farina per la polenta; Azienda agricola Pastrello, Camposampiero (Mariagiulia Pastrello, filippopastrello@virgilio.it), salumi insaccati, carni fresche di suino; Azienda agricola Tre archi vini naturali, Cinto Euganeo (Marco Canevarolo, marco.canevarolo91@gmail.com), vini in bottiglia e sfusi); Azienda Florovivaistica Masiero Michela, Due Carrare (Michela Masiero, info@masieromichela.org), piante da orto, aromatiche, fiorite, grasse, da interno, aloe vera e arborescens. © RIPRODUZIONE RISERVATA