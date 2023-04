Conselve. Primo impianto di biometano di Italgas: dalla distilleria Bonollo gas per 3 mila famiglie

CONSELVE (PADOVA) - Italgas ha inaugurato a Conselve il primo impianto di produzione di biometano alla propria rete. Si tratta anche del primo apparato nazionale di produzione del biogas in una distilleria che produce grappa. Si tratta della distilleria Bonollo di Conselve, in cui, dopo un investimento di 2 milioni di euro più 500 mila per l'allacciamento, vengono prodotti 2,5 milioni all'anno di metri cubi, pari al consumo di 3mila famiglie. Attualmente la produzione italiana di biometano è pari a circa 500 milioni di metri cubi, con una potenziale produzione di 8 miliardi al 2030. In Europa si producono oggi 5 miliardi, con un obiettivo di 35 fissati da RepowerUe al 2030.

Italgas prevede di realizzare 150 allacciamenti di impianti di biometano alla propria rete entro il 2028. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Italgas Reti Pierlorenzo Dell'Orco all'inaugurazione. Oltre a essere «il primo impianto di biometano in Italia in una distilleria di grappa» spiega Dell'Orco, è «il più digitalizzato d'Italia» ed è «totalmente controllato a distanza, senza presidio fisico dalla nostre sale digitali 24 ore al giorno e 7 giorni su 7». «Da oggi - sottolinea Dell'Orco - la rete di Italgas riceve e miscela biometano con gas naturale».

«Stiamo gestendo oltre 140 richieste di allacciamento alla rete in Italia - sottolinea - molte di queste in Veneto e in Piemonte, segno che la filiera si sta risvegliando. L'obiettivo di Repower Ue è l'incremento della produzione di biometano da 5 a 25 miliardi di metri cubi l'anno entro il 2030. È un obiettivo molto difficile perché significa realizzare 5mila nuovi impianti in Europa. La Germania - conclude Dell'Orco - controlla1/3 della produzione Ue, seguono la Gran Bretagna e la Francia, mentre l'Italia è al 5% della produzione Ue, ma ha grandi opportunità». «Siamo nella direzione della sovranità energetica ma per agevolare i nuovi collegamenti occorre che le spese di allacciamento, che gravano oggi all'80% sui produttori, vengano spostate sulle società di produzione».