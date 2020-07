La festa al Pride Village finisce sui social: sotto accusa assembramenti e ragazzi senza mascherine Video

PADOVA - Il Pride Village di Padova, partito la sera del 1 luglio alla Fiera di Padova , sta scatenando le polemiche in città: tante persone hanno partecipato e sui social stanno girando molti video della serata di apertura, nei quali gli utenti denunciano assembramenti e molti giovani senza mascherina , o con il dispositivo di protezione poggiato sotto il mento.



Pride Village, niente mascherina e assembramenti

I filmati che rimbalzano sul web sono destinati a scatenare il dibattito, così come è stato con l'altro video all'indomani della fine del lockdown, quando i giovani si riversarono in piazza delle Erbe in centro città scatenandosi, in barba ai divieti e ai dispositivi di sicurezza.

