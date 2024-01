Padova. Aggressioni al Pride Village, il trapper Baby Touché allontanato per 3 anni dalla città

PADOVA - Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha notificato un Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni a un trapper di 20 anni, Baby Touché, originario di Monselice. Il provvedimento è stato adottato in seguito a due aggressioni violente avvenute nel giugno 2023 nei pressi del Pride Village di Padova.

Le indagini hanno permesso di accertare che il trapper, in concorso con altri soggetti, aveva aggredito fisicamente due giovani all'uscita del locale pubblico per futili motivi, utilizzando un tirapugni.

Le vittime sono state trasportate al Pronto Soccorso con prognosi di 5 e 8 giorni.

Il Questore, venuto a conoscenza del grave episodio, ha ritenuto che il trapper fosse pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, in quanto aveva già precedenti penali per reati contro la persona e la pubblica amministrazione. Inoltre, il 20enne non risulta avere una stabile dimora a Padova, né espletare alcuna attività lavorativa, né avere interessi leciti nella città. Per i fatti sopra accertati, il trapper è stato anche deferito all'Autorità Giudiziaria.