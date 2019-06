© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Perde il controllo dell'auto ed esce di strada: incastrato nel groviglio di lamiere e ferito gravemente un giovane. Alle tre di notte di domenica 23 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Fidenzio a Ponte San Nicolò, di fronte l'ex cartiera, per soccorrere un automobilista. I pompieri hanno estratto il giovane dall'abitacolo e lo hanno affidato alle cure del personale del SUEM 118, che lo ha stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.