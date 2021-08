Principio di incendio in un'azienda metalmeccanica

PONTE SAN NICOLO' - Alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Austria a Ponte San Nicolò presso un’azienda metalmeccanica per il principio d’incendio di un silos di aspirazione di residui di gomma di lavorazione. Il primo intervento è stato eseguito dalla squadra di pronto intervento aziendale, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Piove di Sacco.

I pompieri hanno completamente estinto il principio d’incendio per poi effettuare una verifica delle condotte di aspirazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa due ore.