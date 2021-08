Incidente sul lavoro: operaio schiacciato nello spostamento di un macchinario

SELVAZZANO - Incidente sul lavoro oggi, 30 agosto, alle 10 in via Marconi a Selvazzano Dentro: un operaio è rimasto parzialmente schiacciato durante lo spostamento di un macchinario. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno liberato l’uomo che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri e personale dello spisal. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.