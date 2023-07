PADOVA - È iniziata la grande stagione dei lavori, grazie anche al mezzo miliardo di euro per gli investimenti dirottati a Padova dal Pnrr. Ventuno sono i cantieri già avviati e che a vario titolo interessano le strade, mentre il ventiduesimo partirà lunedì. Ognuno causa problemi alla viabilità, ma spesso gli utenti vengono a conoscenza dell'intoppo solo nel momento in cui si trovano in mezzo all'ingorgo e rischiano di arrivare tardi a destinazione. Da ieri, però, i cittadini possono essere informati in tempo reale con una procedura semplice: cliccando da cellulare, tablet o pc sul sito Padovanet si apre una mappa interattiva della città che fornisce i ragguagli su tutti i "lavori in corso", pubblici e privati, che hanno ripercussioni sul traffico.



L'INIZIATIVA

L'utilizzatore quindi vede un triangolino in corrispondenza di ciascun intervento, che sarà rosso se la strada è chiusa, giallo se ci sono interferenze con la circolazione e verde se invece non ci sono ricadute per il traffico. E l'utente può ulteriormente approfondire le informazioni con un secondo clic sul simbolo a tre punte: così facendo ha subito i ragguagli su quanto si sta facendo, con la descrizione dell'intervento, le ricadute sulla viabilità e la data di inizio e fine dei lavori. Sempre nella medesima mappa vengono ricordate pure le chiusure di strade o aree, parziali o totali, dovute all'organizzazione di spettacoli o eventi, in modo che gli spostamenti possano essere pianificati cercando percorsi alternativi rispetto a quelli dove c'è il pericolo di incolonnamenti. L'iniziativa, però, non si ferma qui, in quanto è in fase di realizzazione un'app scaricabile sul cellulare che, digitando il cap, fornirà informazioni personalizzate e geolocalizzate a seconda di dove la persona si trova o deve recarsi.



GLI ENTI

La mappa interattiva che segnala i cantieri è stata presentata ieri a palazzo Moroni dal vicesindaco Andrea Micalizzi, a fianco del quale c'erano Franco Pasqualetti (Camera di commercio e Interporto); Paolo Bettella (Confartigianato); Luca Montagnin (Cna), Nicola Rossi (Confesercenti), Mario Liccardo, (Maap), Patrizio Bertin (Ascom) e Andrea Garbo (AcegasApsAmga). A Illustrare la novità è stato lo stesso Micalizzi. «La nostra città è sempre più smart ha evidenziato e sta entrando nel futuro anche perché le nuove opere, penso al tram, la metteranno in collegamento con l'area metropolitana. I cantieri d'ora in poi saranno numerosi e implicheranno disagi che però verranno compensati dall'ammodernamento di cui beneficerà il capoluogo. È importante quindi che la gente sappia di che lavoro si tratta e di quali vantaggi porterà. Per questo abbiamo messo a disposizione la mappa su Padovanet che darà tutti i dettagli sui lavori che interferiscono con strade, marciapiedi e piazze di Padova. E poi è in arrivo l'applicazione che è in grado di dare informazioni preventive allertando l'utente che si registra». I rappresentanti delle categorie, e in particolare Bertin, hanno posto l'attenzione sulla necessità di prevedere delle agevolazioni per i negozi che rimangono penalizzati a lungo per la presenza dei cantieri, così come per gli artigiani che hanno difficoltà di accesso alle aree interdette al traffico.