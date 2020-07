​Pitone reale abbandonato in strada, chi lo ha lasciato libero rischia grosso

VENEZIA - Il Nucleo Carabinieri Cites di Venezia e la Stazione Carabinieri Forestale di Padova hanno sequestrato un esemplare vivo di Pitone reale, specie tutelata dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche (Cites), abbandonato da parte di ignoti, presumibilmente per l'assenza della certificazione.



Il Pitone (Python regius) viene anche chiamato «pitone palla» per la forma che assume, se intimorito o disturbato, e può raggiungere la lunghezza di un metro e mezzo. Soprannominato «Betty», sottoposto ai controlli veterinari, il rettile gode di buona salute e l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto l'affidamento al Parco autorizzato «Butterfly Arc» di Montegrotto Terme (Padova).



Sono in corso le indagini per rintracciare il responsabile dell'abbandono dell'animale, che rischia la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, e per la violazione della normativa Cites l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da 20 a 200 mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA