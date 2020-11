Bar a fuoco, preso il piromane: fermato di sera in centro storico

PADOVA - Denunciato il presunto autore degli incendi avvenuti ieri a Padova ai danni di tre bar. Si tratta di Leonardo Nicoletta, 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti. E' un senza fissa dimora originario di Crotone. E' stato fermato ieri sera dalla polizia in centro storico. E' stato riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere in cui si vedeva appiccare le fiamme con un accendino.

