PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Sono stati individuati e denunciati alla Procura del Tribunale dei Minori i tre giovani che sabato sera hanno aggredito e picchiato un quindicenne di Arzergrande nella zona del Luna Park di Piove, allestito in questi giorni in occasione della festa patronale di San Martino. Si tratta di un 14enne di Piove di Sacco, un 16enne di Brugine ed un coetaneo di Codevigo, ritenuti responsabili in concorso tra loro di rissa, lesioni personali e omissione di soccorso ai danni del ragazzo, la cui madre aveva presentato denuncia. Pare che il motivo scatenante della reazione violenta sia stato un apprezzamento all'indirizzo di una ragazza presente sabato sera. Il quindicenne è stato dimesso nella giornata di ieri dal pronto soccorso dell'ospedale di Piove, dove i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico giudicato guaribile in sette giorni.

SUI SOCIAL

Il fatto aveva fatto il giro dei social nella giornata di domenica perché la madre, preoccupata per era accaduto al figlio aveva lanciato un appello affinché chi aveva visto quanto avvenuto fornisse indicazioni sulla dinamica dei fatti, per poter risalire agli autori. I carabinieri del Nucleo investigativo della Saccisica, probabilmente supportati anche dalle immagini della video sorveglianza, sono risaliti in breve tempo ai probabili autori del fatto.

Il vice sindaco di Piove Davide Gianella dopo aver espresso «Un augurio di pronta guarigione al giovane», ha ringraziato «i carabinieri per la pronta individuazione dei minori coinvolti nella rissa, abbiamo un impianto di videosorveglianza all'avanguardia sul quale abbiamo fortemente investito. Ogni fine settimana, così come nei giorni di festeggiamenti, sono previsti un piano di sicurezza ed una presenza costante in termini di risorse dedicate a prevenzione e controllo. Sabato sono stati rinforzati i turni della polizia locale, i carabinieri erano presenti in otto equipaggi». Aggiunge il collega Lazzarin: «Ho sentito la mamma del ragazzo per sincerarmi delle sue condizioni e le ho offerto la disponibilità di un supporto psicologico, anche io in gioventù ho avuto una vicenda simile e so cosa significa», ha detto il sindaco di Arzergrande.

Un ventisettenne di Piove è stato pizzicato a spasso con tirapugni e mazza da baseball. I carabinieri l'hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati l'altra notte in via Borgo Padova, durante un controllo stradale. Dalla perquisizione dell'auto sono spuntati un tirapugni in metallo della lunghezza di 6,5 cm ediuna mazza da baseball in legno della lunghezza di 53 cm, regolarmente sequestrati.