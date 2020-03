PIOMBINO DESE - Una rete metallica da cantiere , fissata su due piedistalli e collocata a ottanta centimetri dal bancone. Piergiorgio Vallotto e Alessandra Martellozzo, titolari del Totobar in via P i ave, l’unico della frazione di Torreselle di Piombino Dese , venerdì hanno avuto la singolare idea di creare una sorta di “ zona rossa ” tra il banco e gli avventori del locale. Una sdrammatizzazione del momento difficile che tutti stiamo vivendo e un modo originale per far rispettare le nuove disposizioni ministeriali imposte per prevenire il contagio d a Covid 19. La bizzarra iniziativa ha avuto un successo clamoroso ed è diventata virale sui social. La transenna che delimita il metro di distanza dal bancone è piaciuta soprattutto ai clienti del bar.

IL PARERE

« Non mi aspettavo una condivisione e un’eco così positiva - ammette orgoglioso della sua iniziativa Piergiorgio Vallotto - . In realtà io in un primo momento avevo pensato di mettere del filo spinato sopra a l bancone. Un amico , però, mi ha dissuaso e mi ha suggerito la rete in alluminio da cantiere. Quando ho installato la protezione i clienti erano inizialmente sorpresi , ma poi tutti, nessuno escluso, hanno rispettato le nuove regole del s ervizio. Tra le grate della rete servo bicchieri di birra e alcuni amari. Per il caffè ci sono stati degli intoppi: per tutti coloro che lo ordinano , la consegna necessariamente è al tavolo, in quanto non riesco a passare la tazzina perchè il piattino è troppo largo. Al momento del conto , però, tutti pagano attraverso le grate, tra un sorriso e una battuta ».

Vallotto e la sua compagna Alessandra erano stanchi di ripetere agli avventori di rimanere lontano dal bancone. « Da giorni continuavamo a dire a chi entrava nel bar di stare lontano dalla nostra postazione per ottemperare alle nuove regole di contrasto a questo virus micidiale - ammette il titolare del Totobar - . Siamo consapevoli che è difficile far cambiare le abitudini alla gente , ma non ne potevamo più. Già i clienti sono terrorizzati dal possibile contagio e c’è una psicosi generale inquietante. Ed ecco allora la voglia da parte nostra di sdrammatizzare e prenderci un po’ in giro. Devo dire che da venerdì nel nostro locale è uno spettacolo: si ride, si scherza anche sul C oronavirus e si ascolta un po’ di musica in compagnia » .

GLI EFFETTI

In questi primi giorni in cui la transenna è stata piazzata davanti al bancone non tutto fila liscio. « In effetti ci sono i “furbetti” che entrano in quella che noi chiamiamo zona rossa, cioè lo spazio tra la rete e il bancone, e vogliono ordinare o pagare il conto - aggiunge Vallotto - ma noi che siamo dietro al banco li rimproveriamo e li facciamo tornare indietro, aldilà della barriera in metallo . Venerdì sera, ad un certo punto, alcuni ragazzi hanno cominciato a sbattere i bicchieri contro la rete in alluminio gridando “ vogliamo la libertà”, ma era chiaramente una bravata che, visto il contesto, ci poteva stare” » . L’ inserimento della rete davanti al balcone è stata salutata con grande entusiasmo e ilarità da parte di tutti. Tra c oloro che più hanno apprezzato l’idea c’è il sindaco di Piombino Dese Cesare Mason. « Sdrammatizzare è la ricetta salvavita di noi veneti - ha detto il primo cittadino piombinese - . Il sarca s mo in questi frangenti aiuta tantissimo a superare le difficoltà. Personalmente ha apprezzato moltissimo questa iniziativa. La gente di Torreselle, l’ho sempre detto, ha una marcia in più » .

Luca Marin © RIPRODUZIONE RISERVATA