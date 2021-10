Bottiglie e rifiuti ovunque: ecco cosa resta della movida del sabato sera in piazza dei Signori Foto

PADOVA - Sabato sera di festa e baldoria in centro a Padova, rumori, schiamazzi, ma soprattutto la sporcizia lasciata dai tanti che hanno affollato Piazza dei Signori, una delle piazze più suggestive della città, fanno mettere le mani nei capelli ai residenti. Questa mattina sono arrivate all numero Whatsapp della redazione del Gazzettino.it le immagini del degrado: una piazza bellissima trasformata, letteralmente, in una pattumiera a cielo aperto, con bicchieri e bottiglie sparsi ovunque. Chi vive in quella zona sa benissimo che il centro cittadino è sede della movida, ripartita - e per fortuna, è il caso di dirlo - dopo le chiusure dovute alla pandemia. Ma vedere una piazza così deturpata e non rispettata, con i rifiuti abbandonati e gli addetti alla pulizia alle prese con questo disastro, ha spinto i cittadini a segnalare l'evento. Le immagini parlano da sole.

