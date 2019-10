di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il grande giorno è arrivato. Al netto dell’astensione nazionale degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione, che con ogni probabilità determinerà subito un rinvio, è fissata per le 9 di stamattina al Tribunale berico l’udienza preliminare sul caso Pfas , il maxi-inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche che interessa le province di Vicenza, Verona e Padova e che secondo la Procura è stato dolosamente causato dall’azienda Miteni . Quello che viene ufficialmente incardinato davanti al gup Roberto Venditti è un processo dai numeri record:in rappresentanza di oltre 200.000 residenti, un danno all’ecosistema che i primi e parziali riscontri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale quantificano in 136,8 milioni di euro.