Pfas, colesterolo alle stelle fra i 30enni dell'area rossa: 4 su 10 fuori norma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra i trentenni dell'area rossa contaminata dai. Questo allarmante indicatore, sommato ad altri, fa sì che 5.212 giovani del, dele deldebbano ora intraprendere un percorso sanitario di secondo livello, attraverso gli ambulatori specialistici di Endocrinologia e Cardiologia. A dirlo sono i risultati del Piano di sorveglianza sanitaria attivato dalla Regione, che finora ha interessato 9.757 delle 84.852 persone che alla fine verranno coinvolte dalla complessa operazione di valutazione dello stato di salute nei 21 Comuni maggiormente esposti, per cui è verosimile che i numeri siano destinati a crescere.Rivolte ai nati fra il 1951 e il 2002, le analisi hanno riguardato intanto le. Secondo il rapporto divulgato ieri da Palazzo Balbi, sono quattro i composti della famiglia Pfas con valori superiori alla soglia di rilevabilità che sono stati identificati in almeno metà dei residenti. Ma mentre i Pfos e i Pfhxs hanno presentato nel siero sanguigno una concentrazione di 4 nanogrammi per millimetro, e i Pfna hanno evidenziato un tasso di molto inferiore, i Pfoa hanno mostrato un dato mediano di 51,2, con picchi addirittura di 1.400 tra i ragazzi più grandi. Ancora più rilevante è la distinzione per genere: 68 per gli uomini contro 38 per le donne, agevolate dal fatto di eliminare più velocemente le sostanze attraverso il ciclo mestruale...(A.Pe.)