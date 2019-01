Il Petrarca è campione d'inverno: battute le Fiamme Oro, match duro

PADOVA - Con una bella prestazione il Petrarca Padova campione d'Italia in carica è riuscito a superare per 18-10 le Fiamme Oro in un incontro duro ed equilibrato fino alla fine. Così, a causa anche della sconfitta dell'ex capolista Vaorugby Emilia che è caduta 23-18 a Calvisano, la squadra veneta si laurea campione d'inverno nel torneo Pro 12.



Nel Pro 14 la donna arbitro, l'irlandese Joey Neville, e la maglietta da riscaldamento dedicata al compagno Nasi Manu (alle prese con la chemioterapia) portano bene al Benetton Treviso che oggi, sabato 5, allo stadio Monigo, davanti a spalti gremiti, ha battuto per 20-17 i Glasgow Warriors in una partita del Guinness Pro14 (ex Lega Celtica). Questa vittoria contro la capolista del girone A consolida le speranze dei Leoni trevigiani (ora secondi nel proprio gruppo), andati a segno con Budd (2 mete), Steyn (meta) e Allan (1 trasformazione e 1 calcio piazzato).

