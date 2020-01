Peste suina: allarme rosso. Sequestrate ​10 tonnellate di carne dalla Cina. Subito incenerita: contagiosissima

PADOVA - Maxi sequestro della guardia di Finanza di Padova di 10 tonnellate di carne suina proveniene dalla Cina, introdotte nell'Unione europea in violazione delle norme e potenzialmente contaminate dalla peste suina.

ALLARME ROSSO: CARNE IMMEDIATAMENTE INCENERITA

I sanitari dell'Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso, tanto da non voler procedere a un'analisi della carne decidendo il suo immediato incenerimento. Il blitz della Compagnia della Guardia di Finanza di Padova è scattato nella notte in un magazzino all'ingrosso di generi alimentari dove si stavano scaricando da un camion proveniente dall'Olanda (la derrata era sbarcata a Rotterdam) 9.420 kg di carne suina di origine cinese importati nell'Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. Posta sotto sequestro anche l'attività commerciale per gravi e reiterate irregolarità.

