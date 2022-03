Imprenditore padovano scompare con la Land Rover, appello dei familiari

PADOVA - Ricerche ad Orvieto per ricostruire gli spostamenti di Ernesto Cotti, 64 anni, imprenditore che risulta però residente a Padova. Dell'uomo, non si hanno più notizie da domenica quando intorno alle 14:30 ha lasciato casa di alcuni parenti in località Tordimonte a bordo della sua auto, una Land Rover Freelander blu targata DK451RK (nella foto sotto).

Quando dopo un paio di ore non hanno avuto più notizie dell'uomo, i familiari hanno immediatamente avvisato la Polizia. Nel tardo pomeriggio di domenica sono poi stati ritrovati in un locale della stessa zona, i suoi documenti e una sua giacca. Non è stata ancora ritrovata l'auto.

La famiglia – un appello è stato affidato anche a un post su un social - invita chiunque lo abbia visto, o abbia sue notizie, o abbia notato la macchina, o possa fornire qualsiasi informazione su di lui, a contattare immediatamente il commissariato di Orvieto.

Sui social il figlio Guglielmo invita a condividere il post e a fornire eventuali notizie, in merito al padre e all'auto, da chi ne fosse a conoscenza. L'ipotesi degli investigatori è che l'uomo si sia allontanato volontariamente.