Perde il controllo dell'auto e fa "strage" di pali della luce: conducente ferito

BORGORICCO - Perde il controllo dell'auto e abbatte vari pali dell'illuminazione pubblica: conducente ferito. E' successo oggi sabato 8 luglio, in via Desman a Borgoricco. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA