Pensioni d'oro per 4.500 padovani. I dipendenti pubblici incassano il doppio dei privati

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Gli uomini incassano il doppio delle donne, gliSono questi i due dati che balzano subito all'occhio analizzando le pensioni dei padovani nel 2018. Posando la lente d'ingrandimento sui numeri dell'Inps, possiamo poi notare che la forbice è larghissima: si va dai 4.053 assegni inferiori ai 250 euro fino alle 4.575 persone che ogni mese incassano più di cinquemila euro. La media è di 1.426 euro, le cifre che prendiamo in considerazione sono tutte al lordo.I dati fanno riferimento all'Osservatorio statistico dell'Inps e le tabelle sono state elaborate da un esperto in materia come il padovano Franco Piacentini, ex segretario regionale dello Spi Cgil ed ex presidente del comitato regionale Inps. Partiamo dalle pensioni percepite dai dipendenti del settore privato e dai lavoratori autonomi. Complessivamente in