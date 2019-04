© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDEROBBA - Ha accompagnato i suoi operai in cantiere e poi, d'improvviso, si è accasciato al suolo. Malore per un impresario di Cittadella questa mattina, 23 aprile, a Pederobba, in via Boschi 50. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Montebelluna, in rianimazione, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto. Si tratta di P.G., classe 1952.