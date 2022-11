PADOVA - I giocatori del Petrarca Calcio a Cinque e del Futsal Pescara in campo per la sfida di serie A di calcio a 5, i ladri fanno razzia negli spogliatoi della squadra abruzzese. É successo alla palestra Gozzano alla Guizza. Il furto, secondo la ricostruzione della polizia, è avvenuta durante il primo tempo della sfida, poi vinta per 3-1 dagli ospiti.

IL FATTO

Ignoti hanno mandato in frantumi una finestra del bagno degli spogliatoi dove avevano riposto i propri effetti personali i giocatori del Pescara. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro le postazioni dei giocatori rovesciando borsoni e vestiti alla ricerca di oggetti di valore. Da una prima ricostruzione, in attesa di una denuncia dettagliata da parte delle vittime della razzia, mancherebbero all'appello orologi, smartphone e portafogli con dentro documenti, carte di credito e contanti.

L'allarme al 113 è scattato alla fine del primo tempo quando la compagine abruzzese è tornata negli spogliatoi per il riposo. I giocatori e i tecnici ospiti si sono trovati di fronte ad uno spettacolo disarmante con vestiti sparsi per terra sul pavimento e gli ambienti messi a soqquadro. Si sono vissuti momenti di forte nervosismo. Pare che il bottino del colpo ammonti a diverse migliaia di euro. La rabbia è stata talmente tanta che ad un tratto sembrava che i giocatori del Pescara non volessero più rientrare in campo da quanto erano scossi. Della vicenda è stato messo al corrente l'arbitro che ha pazientato dieci minuti in più rispetto al solito prima di fischiare l'inizio della ripresa. L'incontro si è chiuso regolarmente con la vittoria, come da pronostico, del Pescara.

IL PRESIDENTE

Il presidente del Petrarca, Paolo Morlino, ha preferito non rilasciare particolari dichiarazioni. «Per quel che mi riguarda posso commentare la partita, per vicende extra sportive c'è la giustizia, ci sono le forze dell'ordine delle quali ho estrema fiducia». Alcuni sportivi avrebbero riferito che durante il primo tempo si sarebbe sentito un boato giungere dalla zona spogliatoi, ma nel frastuono della partita nessuno ha pensato che il rumore fosse il vetro del bagno mandato in frantumi. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili del raid. Verranno visionate anche le immagini della videosorveglianza per tentare di identificare i ladri.