Ponte San Nicolò. Aggredito da un Rottweiler mentre fa da «scudo» alla sua cagnolina: giovane in ospedale

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Momenti di paura oggi, 3 gennaio, alle 10.30 in via Ilaria Alpi a Ponte San Nicolò. Un ragazzo di 23 anni che stava passeggiando con la propria cagnolina meticcia al guinzaglio, è stato aggredito da un Rottweiler.

Aggredito da un Rottweiler mentre era a spasso con la cagnolina

Il cane stava sgambettando libero e senza museruola in un campo con il padrone che lo controllava a qualche metro di distanza. Ad un tratto ha visto la meticcia e ha scavalcato il fossato per raggiungerla. Il 23enne vedendo arrivare l'animale, istintivamente, ha preso in braccio la sua cagnolina sperando di risolvere ogni problema. Il Rottweiler non potendo più aggredire la cagnolina, ha azzannato il suo padrone al braccio. L'uomo è stato ferito in più punti alle braccia. Fortuna ha voluto che il padrone del Rottweiler si accorgesse di quanto stava accadendo e ha a sua volta scavalcato il fossato ed è riuscito a recuperare il suo cane.

I soccorsi e la denuncia

Il ragazzo, sanguinante e dolorante, è andato prima da un suo amico che abita poco distante a farsi medicare poi è andato a casa dove la madre l'ha prontamente accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La mamma del 23enne domani mattina, 4 gennaio, si recherà in caserma dai carabinieri di Ponte San Nicolò per formalizzare regolare denuncia.