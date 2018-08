CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Padova - «Gruppi di decine di africani di varie etnie spadroneggiano indisturbati da mesi nel complesso di edifici area Funghi, che si affaccia su via Bernina: esercitano attività abusive di meccanici d’auto nel piazzale, bivaccano, cucinano e pranzano all’aperto, disturbano con musica e schiamazzi, si ubriacano, scatenano liti e sporcano seminando rifiuti ovunque».A lanciare l’ennesimo allarme “sullo stato di insicurezza” e “degrado intollerabile” del complesso di fabbricati in via Bernina 18, i residenti del comitato Ansa Borgomagno. «Imploriamo l’attenzione del Comune sulle problematiche dentro l’Area Funghi - dicono - Il disastro è sotto gli occhi di tutti, ma ci sentiamo completamente abbandonati anche da questa amministrazione. Abbiamo la sensazione che, da parte delle istituzioni cittadine, manchi il coraggio di affrontare questa realtà, e che anche le forze dell’ordine abbiano paura di entrare nell’area, dove circolano decine di persone di colore di corporatura altissima e robusta, le quali probabilmente incutono paura anche agli agenti».