PADOVA - La. A sottolineare la necessità di una nuova sede per la Polizia di Stato in città era stato, qualche giorno fa, in occasione del tradizionale incontro con la stampa di fine anno, il questore Paolo Fassari. Una richiesta che, a quanto pare, non è caduta nel vuoto. Ieri mattina, infatti, a uscire allo scoperto è stato direttamente ilche, a quanto pare, sembra averci preso gusto con i grandi progetti. Dopo il nuovo ospedale e il Sir 3, infatti, il sindaco ora cala l’asso della nuova questura. «Assieme all’Agenzia del Demanio stiamo lavorando a un’operazione che dovrebbe risolvere due questioni che, per troppi anni sono rimaste o irrisolte – ha spiegato il primo cittadino – sto parlando di via Anelli e della caserma Prandina». Due questioni che, se il progetto dovesse andare in porto, consentirebbero di risolvere anche un terzo problema: quello di trovare una nuova sede alla questura di piazzetta Palatucci. «L’idea sulla quale stiamo lavorando è questa: in cambio della caserma Prandina, oggi di proprietà dell’Agenzia del Demanio, il Comune cederebbe il. Sempre il Demanio, in quell’area costruirebbe uno nuovo stabile che, poi, verrebbe affittato alla questura» ha detto ancora Giordani. Per “per compensare” il valore dell’ex caserma di via Orsini, al Demanio il Comune sarebbe disposto a concedere anche degli altri terreni.