Perde il lavoro e a 40 anni vive in un'auto parcheggiata in via Anelli

di Gabriele Pipia

PADOVA - Un sacco a pelo per scaldarsi nelle notti più fredde, un paio di libri per passare il tempo, un fornello portatile nel portabagagli per mangiare ogni tanto qualcosa di caldo. Da una decina di giorni un uomo italiano, di origine campana, ma a Padova da molti anni,. Ha perso il lavoro, si è allontanato dalla propria famiglia e oggi quella vecchia macchina è diventata il suo tetto sicuro. Su quel sedile il quarantenne si addormenta alla notte e si sveglia al mattino, sempre su quel sedile mangia un piatto di pasta e guarda le giornate scorrergli davanti. Lo hanno notato nei giorni scorsi molti padovani residenti della zona Stanga, perché l’auto è rimasta ferma per giorni in via Colonnello de Cristoforis, nel parcheggio davanti al centro neocatecumenale. Siamo a due passi dae dal campo da calcio parrocchiale della Murialdina, in una zona densa di palazzoni dove vivono centinaia di famiglie. Molte persone, ogni mattina, si soffermano a guardare quella macchina inesorabilmente ferma, dove al posto di guida siede un uomo che non ha più una meta e nemmeno un posto dove andare a dormire. «Ti serve una mano? Possiamo fare qualcosa per te?». La domanda gliela fanno in tanti, ma lui scuote sempre la testa.