Conte, il "papà del tram": «Progetto pronto da 14 anni, non si cambia»

di Nicoletta Cozza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA “Il papà del tram”. Questo è il soprannome che gli era stato affibbiato nel 2007 quando per la prima volta il serpentone blu ha iniziato a girare per Padova con i viaggiatori a bordo. D’altro canto, lo stesso Flavio Zanonato, che in quel momento era sindaco, più volte aveva ribadito che l’efficienza del metrobus era strettamente connessa all’operato di questa sorta di “genitore”. Antonio Conte, ingegnere, 69 anni, quasi 15 al vertice di Aps Mobilità di cui 4 nelle vesti di direttore di esercizio del tram e, dopo la pensione, per altrettanti responsabile della messa in funzione dell’identico sistema a Mestre, con caparbietà aveva lavorato giorno e notte per far partire quel mezzo arrivato da Strasburgo su cui in pochi avrebbero scommesso: oggi i convogli che vanno dal capolinea nord a sud sono sempre pienidi passeggeri e altre città, comprese Parigi e appunto il capoluogo lagunare, hanno copiato quanto realizzato a Padova. Papà del tram, dunque, ma anche dei progetti per metterlo in funzione, compresi Sir 2 e Sir 3, che erano stati approvati nel 2004, anche se il primo finanziamento per quest’ultimo è stato sdoganato solo l’altro ieri dal ministro Danilo Toninelli.