Rotatoria alla Stanga, il traffico va in tilt

PADOVA - Lunghe code si sono formate ieri mattina su via Venezia dove, lunedì, nel tratto di fronte alè stata avviata la sperimentazione per la realizzazione del cosiddetto sigaro una rotonda molto allungata che assomiglia appunto ad un sigaro. Una rivoluzione del traffico che ha incanalato i mezzi in transito in transito in un'unica corsia provenendo da Ponte di Brenta. I semafori dovrebbero essere spenti circa a metà mese mentre la sperimentazione con la rotonda realizzata con i new jersey proseguirà per tutto il mese di agosto. Un progetto già presentato più volte ma che, a quanto pare, ha colto di sorpresa gli automobilisti.