Tasse, i padovani versano 14,2 miliardi: l'84 per cento finisce nelle casse statali

di Nicola Munaro

PADOVA - Più dell’Umbria e della Basilicata. Cinque volte più del Molise e sei più della Valle d’Aosta. È il volume di tasse versate dai padovani nel 2015, ultimo anno di cui sono disponibili i dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.In pratica si può dire che con i suoi, la città del Santo e la sua provincia sarebbero in grado di mantenere più di una regione d’Italia. Una classifica – quella delle regioni – che vede il Veneto medaglia di legno dei contribuenti con 71,843 miliardi di euro versati a Roma, qualcosa in più di quelli del Piemonte (63,6 miliardi di euro) e 20 in più delle tasse pagate dalla Campania, settima con 51,2 miliardi versati, mentre i primi tre posti sono occupati dalla Lombardia (178.317 miliardi), Lazio (94,393) ed Emilia Romagna con 74,415 miliardi di tasse pagate.Ma quello che più fa pensare sono i conti evidenziati da Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, che ha declinato il volume di tasse sulla città. Come detto, poco meno di Abruzzo (15,040) e Sardegna (15,781), circa sei volte l’esborso della Val d’Aosta (2,315) e quasi cinque quello del Molise (3,018). Di questi 14,225 miliardi, circa l’84% finisce nelle casse dello Stato (11,949 miliardi) e solo 2,276 alle amministrazioni regionali e locali.