Sei mesi di relazione, otto anni di minacce e danneggiamenti

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA -l’ha, scrivendole almeno due lettere al mese piene die di. Un inferno sfociato anche nel danneggiamento delle auto di lei, del suo ex marito, del suo attuale compagno e di suo figlio. Fino a quando, dopo tre denunce presentate dalla vittima e dai suoi familiari, il pensionato di 68 anni Paolo Novello il 27 febbraio di quest’anno è stato raggiunto dal provvedimento di allontanamento dai luoghi frequentati dalla sua ex fiamma. Ieri davanti al Gup Elena Lazzarin, è stato rinviato a giudizio il prossimo 19 settembre per rispondere dei reati di atti persecutori e danneggiamento.