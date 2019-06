Giordani, primi due anni da sindaco: «Mi do 7. E potrei ricandidarmi»

di Egle Luca Cocco

PADOVA -«È stata una campagna lunghissima e, per ovvie ragioni, molto particolare per me. Ero ottimista perché man mano che giravo la città via per via, negozio per negozio sentivo che la chiave di assicurare ai padovani lo stop ai litigi e una nuova pace sociale in città per crescere inseme era quella che alle persone piaceva, era quello che volevano. Poi dopo l’ictus il tutto è diventato una sfida ancora più grande, con l’affetto dei miei cari e di tanti cittadini mi sono rimesso in pista ed è arrivata questa enorme soddisfazione che mi emoziona ancora oggi».«Abbiamo portato avanti molti progetti in un clima di armonia, diciamo 7. So però che si deve sempre migliorare, sono uno che non si accontenta mai e mette il massimo impegno nelle responsabilità che accetta. Su questo la mia famiglia potrebbe avere qualcosa da obiettare dato che mi vedono alle ore piccole o in qualche domenica quando non sono ad incontri con le persone (sorride). Il segreto è restare umili ma determinati e considerare sempre le critiche e i consigli dei padovani un tesoro. Ad esempio oggi (ieri per chi legge, ndr) di buona mattina ho passato due ore in sopralluogo in Corso Milano a parlare con le persone. Insieme con loro faremo ancora meglio nei prossimi 3 anni».