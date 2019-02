I sotterranei sconosciuti di Padova: rifugi antiaereo e antigas sotto la città /Come visitarli

di Federica Cappellato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Une unrealizzati nele rimasti per annineisono stati riportati alla luce con tutto il loro pesante carico di storia. E poi filmati storici dell'Istituto Luce sui bombardamenti di Padova, testimonianze e progetti d'archivio, video interviste a esperti, cimeli della seconda guerra mondiale tra i quali una bomba d'aereo americana da mille libbre esposta al pubblico tra le prime volte in Italia grazie al 5. Reparto infrastrutture dell'Esercito italiano di Padova. È il nuovo Museo urbano, seconda vita di Palazzo Santo Stefano, la sede istituzionale della Provincia di Padova in piazza Antenore 3 che si presenta con un abito rinnovato ovvero come luogo della memoria tra Ottocento e Novecento fino agli agri anni dei conflitti.