Ricatto hard all'ex: «Fai sesso con me o pubblico i tuoi filmini»

di Luca Ingegneri

PADOVA - Pretendeva rapporti sessuali dall'ex fidanzata per non divulgare in rete i filmati dei loro incontri a luci rosse. A.D.A., trentenne padovano, ha patteggiato un anno di reclusione per violenza sessuale. Il giudice dell'udienza preliminare Claudio Marassi gli ha concesso la sospensione condizionale della pena. La vittima, una ventiseienne residente in un comune della cintura cittadina, assistita dal Centro Antiviolenza di Padova, non ha quindi potuto ricevere alcun risarcimento. Dovrà promuovere una causa civile per...