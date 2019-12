Sorelle di 91 e 88 anni rapinate in strada: «Così ci siamo ribellate»

di Marina Lucchin

PADOVA Due sorelle, di 91 e 88 anni rapinate a pochi metri da casa: cercano di resistere e trattenere la borsetta, ma cadono a terra. La più giovane, Antonia Vanzan, finisce all’ospedale per una ferita alla nuca, la più anziana, Maria, è sotto choc: «Sono tanto confusa e sconvolta» racconta senza riuscire a trattenere le lacrime. È successo in via Vergerio, mentre tornavano a casa dopo aver fatto la spesa al vicino In’s di via Facciolati, lunedì pomeriggio, poco dopo le 17.