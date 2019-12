di Francesco Campi

POLESELLA - La “banda del buco” è tornata in azione con un assalto al “Bar buffet stazione”. Per entrare nel locale sono arrivati a. Il tutto è successo la notte scorsa, attorno alle 2.Dopo aver tentato invano di forzare la porta d’ingresso, i ladri hanno girato sul retro del locale, passando nello spazio incolto fra via Primo maggio e i binari ferroviari, dopo aver spostato la paratia provvisoria con la rete rossa che delimita lo spazio e aver poi piegato la rete di recinzione sul lato del bar. Poi, con un mazzuolo o addirittura un piccone, hanno provato a buttare giù l’infisso di una finestra, accorgendosi in un secondo momento della finestra murata con mattoni forati.