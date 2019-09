di Nicoletta Cozza

PADOVA - Ieri mattina a scuola non ci voleva proprio andare. E, in lacrime, ha pregato la mamma di lasciarlo a casa. Per lui affrontare un’altra mattinata in una classe dove si sente preso di mira non era facile. Alla fine lei lo ha convinto. É arrivato in ritardo, però, ma sul libretto personale, la giustificazione, peraltro poi controfirmata dalla preside, non lascia dubbi su quale fosse lo stato d’animo del ragazzino: «A.- ha scritto S.P., la genitrice - ha paura di entrare a scuola». Tre parole che però delineano efficacemente lo stato d’animo di un bambino di 10 anni, dislessico, balbuziente e con altri problemi, e che si sente preso di mira fin dal primo giorno in cui ha iniziato a frequentare le medie, dove a suo dire sarebbe stato apostrofato con i peggiori epiteti e preso in giro per la sua menomazione. É lui che martedì ha sferrato due pugni a un compagno, proprio uno di quelli che si accanirebbe contro di lui, sotto gli occhi della madre, un’italiana di origine sinti, che è stata denunciata dagli altri genitori, secondo i quali avrebbe istigato il figlio a scagliarsi contro i coetanei con cui stava litigando. Ora lei ha annunciato che a sua volta si rivolgerà a un legale.