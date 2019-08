Travolto e messo sotto dalla sua auto: per tirarlo fuori servono i pompieri

PADOVA - Travolto dalla propria autovettura. Oggi 29 agosto sulle 9 del mattino, in viale della Pace a Padova, un incidente piuttosto "originale". L'uomo, dopo essersi fermato in una strada in pendenza, è sceso dalla propria auto. Quando si è reso conto che la vettura si stava muovendo, era troppo tardi. L'uomo era già dietro l'auto, che l'ha investito e travolto, letteralmente "messo sotto" ed è poi finita addosso a un'altra vettura di passaggio, che ne ha bloccato la corsa. Per risolvere la situazione ci son voluti i pompieri, che hanno messo in sicurezza la vettura per poi sollevarla con dei cuscini pneumatici, estraendo finalmente l’uomo, ferito, dal sottoscocca dell’auto. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale.

