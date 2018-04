Con la Citroen C3 contro un palo: ferito l'autista

PADOVA - In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti in via Grande a San Pietro Viminario per un ‘auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo dell’autista rimasto ferito. L’auto andando fuori strada ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione. I pompieri di Este hanno messo in sicurezza il luogo e la vettura ed estratto un 22 enne, rimasto bloccato all’interno della Citroen C3, il quale è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

