Un anno dopo Genova, sette ponti sorvegliati speciali

di Gabriele Pipia

PADOVA - Sotto i riflettori sono finiti, negli ultimi mesi, prima il cavalcavia Borgomagno e poi il ponte di via Vigonovese. Ma in città ci sono altri cinque ponti che necessitano di un costante monitoraggio e di una manutenzione urgente. Sono anzitutto il Paleocapa e il Pontecorvo, ma anche il ponte Ognissanti, il ponte di via Giotto sul canale Piovego e la passerella Asconio Pediano. L’elenco è riportato nella relazione stilata dai tecnici del Comune di Padova e resa pubblica dall’assessore Andrea Micalizzi dopo il tragico crollo del ponte Morandi.