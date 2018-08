«Degrado e saccheggi, città senza controllo»

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Sì, ho letto dell'ultima raffica di colpi in città e so che potrebbe trattarsi di uno sbandato. Ma da noi la storia è diversa: qui ci hanno fatto visita dei veri professionisti». Polizia e carabinieri continuano a dare la caccia al ladro delle spaccate in centro storico, ma intanto arriva una nuova denuncia per il furto in un altro noto locale. L'ennesima. L'ha presentata ieri mattina ai carabinieri Lorenzo Cavina, titolare del WellDone Burger di via Gozzi, di fronte a piazzale Boschetti. Due settimane fa i banditi erano entrati nella sua attività dal condotto di areazione, domenica notte sono tornati a colpire sollevando e spostando la porta d'ingresso scorrevole. Le due intrusioni hanno fruttato complessivamente un bottino di quasi cinquemila euro, perché in entrambi i casi i ladri sapevano perfettamente dove mettere le mani: nella cassaforte nascosta.