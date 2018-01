di Marco Aldighieri

PADOVA - Mamma e papà, per, hanno patteggiato la pena. Ieri, davanti al Gup Margherita Brunello, lui 44 anni, di professione cuoco, ha concordato, lei 26 anni per un. Il padre sconterà la sua pena nella comunità di recupero a San Patrignano.Nel suo patteggiamento ha inciso un piccolo precedente: da separato non ha versato gli alimenti alla moglie. Lei invece andrà in Sardegna dove risiedono i genitori, il tribunale dei minori di Venezia ha affidato il piccolo ai. Il 16 ottobre 2014, in un comune della cintura urbana, mamma e papà somministrarono al neonato sostanze stupefacenti del tipo cocaina e metadone. O comunque hanno esposto il figlioletto a plurimi contatti con la droga.