Sequestrati 1000 capi d'abbigliamento di alta moda: contraffatti on line dalla Cina

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato circa 1000 mille capi di abbigliamento contraffatti per un valore commerciale di oltre 100.000 euro. La merce - tra cui alcuni tra i più noti brand di moda come Gucci, Moschino, Dior, Louis Vuitton ecc. - è satta bloccata in un negozio, nei pressi della stazione ferroviaria, gestito da un cittadino cinese che è stato denunciato. Il commerciante importava gli articoli direttamente dalla Cina tramite l'utilizzo di una piattaforma di acquisti on line con dominio cinese.