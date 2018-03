di Marco Aldighieri

PADOVA - È stata condannata a tre anni, ieri in rito abbreviato davanti al Gup Domenica Gambardella, l’impiegata infedele della Camera di Commercio di Padova.difesa dall’avvocato Francesco Lava, è finita davanti al giudice dell’udienza preliminare per rispondere del reato di. In tre anni si è intascata ai danni dell’ente. Tra il 2012 e il 2015 la donna, addetta allo sportello che rilascia le certificazioni alle imprese, ha fatto sparire in più occasioni somme di denaro spettanti alla Camera di Commercio. Erano i soldi che le ditte versavano per i diritti dovuti in occasione del rilascio delle certificazioni.