«Sei grassa, devi vergognarti» Vittima dei bulli a 14 anni a scuola

di Cesare Arcolini

PADOVA - Ancora bullismo a scuola. Ancora un’adolescente vittima del branco, costretta ad una convivenza difficile con i suoi compagni. La causa? Le continue prese in giro, che sfociano spesso in offese e provocazioni, di alcuni coetanei. Sia durante l’intervallo sia all’uscita dall’istituto.. Succede in una scuola media di un comune della cintura padovana. Lei ha: italiana, figlia di professionisti, si appresta ad affrontare gli esami per poi iniziare un nuovo percorso scolastico. Loro, i bulli, sono alcuni suoi compagni di classe che, per noia, si sono accaniti contro di lei creandole non pochi problemi. All’inizio sembrava un gioco, comunque di cattivo gusto. Col tempo è diventato un vero e proprio tiro al bersaglio. Al punto che la ragazzina ha cominciato a cambiare le proprie abitudini, sia nell’alimentazione che nella vita quotidiana.