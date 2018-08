Vola fuori strada con l'Opel e s'incastra sotto al ponticello: ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strata provinciale SP 102 a Casale di Scodosia per la fuoriuscita di una utilitaria, una, finita nel fossato, contro il terrapieno dell’ingresso di un’abitazione: ferita una donna.I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza l’auto mentre la donna ferita, padovana diera già assistita dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale a Schiavonia. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.