Orchidee alpine, cosa sta succedendo? La risposta dei ricercatori

PADOVA - È stato pubblicato oggi sulla rivista internazionale "Nature Communications" uno studio guidato da ricercatori dell'Università di Padova sugli effetti delle attività antropiche sulle popolazioni di orchidee alpine. La ricerca riguarda la diminuzione e lo spostamento verso quote più alte delle popolazioni di orchidee delle Alpi Nord Orientali dagli anni '90 ad oggi. Lo studio dimostra come cambiamento climatico e trasformazione del paesaggio (come la conversione di prati in vigneto o l'abbandono di aree scoscese e remote) costituiscano una minaccia per la sopravvivenza di specie rare e a rischio come le orchidee alpine.

