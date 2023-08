Battaglia Terme. Accoltellamento tra migranti, uccide 27enne e si nasconde nel centro di accoglienza

BATTAGLIA TERME (PADOVA) - Ha accoltellato un uomo e poi si è nascosto nel centro di accoglienza. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, 28 agosto, in via Palù inferiore a Pernumia.

Secondo le testimonianze raccolte, pare che i due convivessero e avessero litigato per futili motivi. I militari dell'Arma hanno rintracciato il 25enne in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Battaglia Terme dove in passato era stato ospite, quindi lo conosceva bene. Si era nascosto in una delle stanze. Portato in carcere, procede la Procura di Rovigo.

Sul corpo della vittima c'è una profonda ferita alla gola: la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rovigo per l'esecuzione dell'autopsia.