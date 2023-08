PERNUMIA (PADOVA) - «Non riusciva nemmeno più a parlare, aveva perso troppo sangue». Mohamed Taussi non appena ha visto il 27enne agonizzante ha chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Anouar El Gouttaya, marocchino di 27 anni, sarebbe stato ucciso dal coinquilino a seguito di una lite. (video di Simone Piccirilli/Nuove Tecniche)