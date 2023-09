SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - McDonald’s apre un nuovo ristorante al posto di Fonzarelli, vicino al centro commerciale Le Centurie e cerca 40 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. La nota catena della ristorazione veloce selezionerà il personale da inserire nel locale e il reclutamento avverrà mediante un apposito “recruiting day”. Sono infatti aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa locale del “McDonald’s Job Tour”, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni di McDonald’s sul territorio italiano, che si terrà nella seconda metà di settembre.

I REQUISITI

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che il colosso americano ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. I nuovi addetti alla ristorazione “made in Usa” lavoreranno nel fast food svolgendo mansioni di sala, cassa e cucina. L’azienda statunitense continua a crescere sul territorio nazionale, prevedendo l’assunzione di 5mila persone in tutta Italia. La prossima apertura del nuovo ristorante rientra nel piano di sviluppo che la catena di fast food sta portando avanti nel nostro Paese da diversi mesi. D’altronde McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e la possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. «Entrare a lavorare da noi - assicurano i responsabili del recruiting itinerante - significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità». L’azienda ha già stilato l’identikit di un profilo richiesto per essere assunto: gli addetti alla ristorazione dovranno essere diplomati, disporre di capacità relazionali in gruppo, avere un approccio multitasking e l’orientamento al cliente. Per candidarsi viene richiesta anche una grande disponibilità e flessibilità di orario, essere disposti a lavorare part time e, preferibilmente, risiedere nelle zone limitrofe alla sede di lavoro.

IL TOUR

Per i candidati ci sarà un primo test online e, se supereranno la prova, riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali. La nuova apertura, a ridosso della vecchia Statale del Santo 307, è salutata con favore dagli amministratori locali. Dopo l’esperienza non felice dell’azienda Fonzarelli, fortemente condizionata dagli anni difficili della pandemia, la giunta Canella crede che la presenza del McDonald’s possa attirare parecchia clientela dalle zone limitrofe.